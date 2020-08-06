Zinedine Zidane: ‘Bale, Manchester City maçında oynamak istemedi’

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Galli futbolcu Gareth Bale’in Manchester City maçında oynamak istemediğini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Manchester City’ye konuk olacak olan Real Madrid’in kadrosu açıklanırken, Gareth Bale kafilede yer almadı.

Konu hakkında basın toplantısında konuşan Zidane, “Bale Manchester City’ye karşı oynamamayı tercih etti. Hala Real Madrid’in futbolcusu, hiçbir şey değişmedi ve onun bu kararına saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Bale ile arasında saygılı bir ilişki olduğunu söyleyen Fransız çalıştırıcı, “Her şeyin sonunda birçok şey söyleniyor. Ama onunla aramızda saygı çerçevesinde bir ilişkimiz var. Özel bir konuşma gerçekleştirdik. Sadece oynamamayı tercih ettiğini söyleyebilirim, gerisi ikimizin arasında” dedi.

İspanya’da oynanan ilk maçta Real Madrid 2-1 mağlup olmuştu.