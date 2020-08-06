Süper Lig’de yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig transfer dönemi tarihileri…

Süper Lig'de futbol heyecanı geçtiğimiz ay son bulmuştu. Medipol Başakşehir'in tarihinde ilk kez şampiyon olduğu sezonda, küme düşme de kaldırıldı. Süper Lig gelecek sezon 21 takımla oynanacak. İşte TFF'nin yaptığı lig için önemli tarihler…

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.

İşte TFF'nin yaptığı açıklama;

-Süper Lig’de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 4 Ağustos Salı günü resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. “Ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.