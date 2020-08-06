Son dakika Filip Novak resmen Fenerbahçe’de

Süper Lig’de transferin flaş takımı Fenerbahçe; Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’den sonra 4. transferini de gerçekleştirdi! Sarı-lacivertliler, Trabzonspor’dan ayrılan sol bek oyuncusu Filip Novak’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, 30 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Filip Novak, Trabzonspor’da forma giydiği 1.5 sezonda forma giydiği 89 maçta 19 gol atıp, 3 asist yaptı.
Sarı-lacivertliler, Novak’ı transferini bir videoyla yayınladı. Çek futbolcunun Trabzon’dan bir yatla ayrılması mizansen edilirken, ardından Fenerbahçe marşı çalındı.
#SevgiLimitTanımaz BİZ FENERBAHÇEYİZ! https://t.co/lqQiQQsYwd pic.twitter.com/HC1xXeS92c
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020
Çok mutlu olduğunu dile getiren Çek futbolcu, “Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu’na teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’de çok büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum” ifadelerini kullandı.
8 Ağustos: Samandıra Can Bartu Tesisleri
9-10 Ağustos: Sağlık Kontrolleri
11 Ağustos-17 Ağustos: Samandıra Can Bartu Tesisleri
18-29 Ağustos: Topuk Yaylası Tesisleri
30 Ağıstos ve sonrası: Samandıra Can Bartu Tesisleri