Son dakika Filip Novak resmen Fenerbahçe’de

Süper Lig’de transferin flaş takımı Fenerbahçe; Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’den sonra 4. transferini de gerçekleştirdi! Sarı-lacivertliler, Trabzonspor’dan ayrılan sol bek oyuncusu Filip Novak’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Filip Novak, Trabzonspor’da forma giydiği 1.5 sezonda forma giydiği 89 maçta 19 gol atıp, 3 asist yaptı.

FENERBAHÇE’DEN GÖNDERMELİ VİDEO!

Sarı-lacivertliler, Novak’ı transferini bir videoyla yayınladı. Çek futbolcunun Trabzon’dan bir yatla ayrılması mizansen edilirken, ardından Fenerbahçe marşı çalındı.

NOVAK’TAN İLK SÖZLER

Çok mutlu olduğunu dile getiren Çek futbolcu, “Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu’na teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’de çok büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı:

8 Ağustos: Samandıra Can Bartu Tesisleri

9-10 Ağustos: Sağlık Kontrolleri

11 Ağustos-17 Ağustos: Samandıra Can Bartu Tesisleri

18-29 Ağustos: Topuk Yaylası Tesisleri

30 Ağıstos ve sonrası: Samandıra Can Bartu Tesisleri