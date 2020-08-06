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SON DAKİKA | Fenerbahçe’den transfer bombardımanı! Caner Erkin resmen…

Son dakika gelişmesi... Transfer bombalarını art arda patlatan Fenerbahçe, son olarak Beşiktaş ile yollarını ayıran eski futbolcusu Caner Erkin'i de kadrosuna kattı.

17:36 -
Haberler Fenerbahçe

Transfer sezonuna bomba gibi giriş yapan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül’ün ardından eski futbolcusu Caner Erkin’i de kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp, tecrübeli savunma oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Sarı lacivertliler 31 yaşındaki sol bek transferini, ‘Ezel’ dizisinde rahmetli Tuncel Kurtiz’in canlandırdığı ‘Ramiz dayı’ karakterinin seslendirdiği video ile duyurdu;

Fenerbahçe resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı;

Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoş geldin diyor;

Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz.

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Caner Erkin Fenerbahçe
Son güncelleme: 18:25 06.08.2020