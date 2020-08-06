Son dakika | Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş transferini resmen açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sivasspor’la yollarını ayıran Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna kattı. Sarı Lacivertli ekip, bir dönem Galatasaray’ın da gündemine gelen 26 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak duyurdu.

Günlerdir konuşulan transfer olumlu sonuçlandı ve Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe’nin yeni sezon çubuklu formasıyla ilk pozunu verdi.

4 YILLIK İMZA ATTI

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ”Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz.”

TFF’nin harcama limitiyle sıkıntıya giren ve bu duruma gönderme yapan sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, ”Sevgi limit tanımaz, biz Fenerbahçeyiz” ifadelerini kullandı.

2017 yılında Menemen Belediyespor'dan Sivasspor'a transfer edilen ve son yıllardaki performansıyla dikkat çeken Yandaş, daha önce Oyak Renault, Altınordu ve Tire 1922 takımlarında forma giydi. Geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 37 maça çıkan Mert Hakan, 10 gol atıp 5 asist yaptı.

12 NUMARALI FORMA DETAYI

Mert Hakan Yandaş’ın imza töreninde neden 12 numaraları formayı giydiği de belli oldu. Mert Hakan'ın “12” numaralı formayı giymesinin sebebi her zaman ve özellikle son üç gündür kulübe limit olayından dolayı büyük destek veren taraftara teşekkür etmek olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, böylece taraftarlarına jest yapmış oldu.

Öte yandan Fenerbahçe, Mert Hakan transferi ile tanıttığı yeni sezon formalarının 12 Ağustos’ta satışa çıkarmayı planlanıyor.