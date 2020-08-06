SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Son dakika Caner Erkin, Beşiktaş’a veda etti

Caner Erkin, Beşiktaş'a veda etti... Siyah-beyazlı takımda 4 yıl forma giyen 31 yaşındaki futbolcu sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldığını duyurdu.

17:14 -
Haberler Beşiktaş
Son dakika Caner Erkin, Beşiktaş’a veda etti

Beşiktaş’a 2016 yılında kiralık olarak imza atan ardından ise 3 yıllık sözleşmeyle kendisini siyah-beyazlı formaya bağlayan Caner Erkin, kulübüne veda etti. 122 maça çıktığı Beşiktaş ile 4 yılın sonunda yollarını ayıran milli futbolcu, Twitter’dan yaptığı paylaşımla ayırdığını duyurdu.

31 yaşındaki futbolcu ayrılık açıklamasında, “İyi günde, kötü günde, formamı samimiyetle terletirken beni anlayan ve yanımda duran Beşişktaş camiasına kalpten teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun… Siz de hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.

Caner Erkin’in kısa süre içerisinde Fenerbahçe’ye imza atması bekleniyor.

beşiktaş Caner Erkin süper lig
Son güncelleme: 17:18 06.08.2020