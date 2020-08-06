Polonya Bisiklet Turu’nda feci kaza! Hollandalı sporcu Fabio Jakobsen komada…

Temmuz ayında yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 77’nci Polonya Bisiklet Turu, dün başladı. Turun Chorzow ile Katowice arasında koşulan 196 km’lik ilk etabında meydana gelen kaza, büyük heyecana sahne olan yarışa gölge düşürdü. Team Jumbo-Visma’nın Hollandalı sporcusu Dylan Groenewegen, kıyasıya geçen yarışın finişine birkaç metre kala Deceuninck-Quick-Step takımında yer alan vatandaşı Fabio Jakobsen’i sıkıştırdı. Bisikletin kontrolünü yitiren Jakobsen, kenardaki bariyerlere çarparak düştü. 23 yaşındaki sporcu kulvarın dışına savrulurken arkasından gelen bisikletçilerden bazıları da düşüp sürüklendi.

BAŞINDAN DARBE ALDI VE ÇOK KAN KAYBETTİ

Kazada Jakobsen ile 4 sporcu ve 1 hakem yaralandı. Doktorların müdahalesinin ardından helikopterle hastaneye kaldırılan Fabio Jakobsen’in başından darbe aldığı, vücudunda kırıklar olduğu ve çok kan kaybettiği belirtildi. Jakobsen’in komada olduğu kaydedildi. Diğer yaralılar da tedaviye alındı.

GROENEWEGEN DİSKALİFİYE, JAKOBSEN BİRİNCİ

Hakem heyeti, olayın ardından yaptığı değerlendirmede Dylan Groenewegen’in diskalifiye edilmesine karar verirken, Fabio Jakobsen’i ilk etabın birincisi ilan etti. Diğer taraftan, Uluslararası Bisiklet Birliği feci kazaya neden olan 27 yaşındaki Dylan Groenewegen’i kınadı ve konunun disiplin kurulunda görüşüleceğini bildirdi. Groenewegen’in ekibi Team Jumbo-Visma da Jakobsen’den özür diledi.

GEÇEN YIL BELÇİKALI LAMBRECHT YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Polonya Bisiklet Turu’nda geçen yıl Chorzow ile Zabrze kentleri arasında koşulan üçüncü etapta, Belçikalı sporcu Bjorg Lambrecht yoldan çıkmıştı. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Lambrecht helikopterle hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.