Okan Buruk: Bu saldırı gerçekten utanç verici!

Aldığı galibiyetten ötürü Kopenhag´ı tebrik eden Okan Buruk, “Maçın büyük bölümünde bizden daha çok mücadele ettiler. Takım oyununu daha çok oynadılar. Erken gol bulmaları onların performanslarını yukarı, bizi de aşağıya çekti. Oyunun sonuna kadar gol atmak için çabaladık ama golü bulamadık. Daha iyi olabilirdik. Öncelikle rakibimizi performansından dolayı tebrik etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“KENDİMİ SORUMLU TUTUYORUM”

Alınan mağlubiyetten kendisini sorumlu tuttuğunu dile getiren Buruk, şöyle konuştu: “Ligin sonu olması hem de rakibimize göre yaşımızın yüksek olması etkili olmuş olabilir. Belki şampiyonluk yaşayan bir takım olarak üzerimizde rahatlık da vardı. Bunların hepsi bugün oynadığımız kötü oyunun ve kaybetmemizin nedenlerinden birkaçı. Hafta içi antrenmanlarda takımımı iyi görmüştüm, daha istekliydiler. Burada tabii ki takımımızın sahadaki performansı çok iyi değilse ilk sorumlusu benim. Kendimi sorumlu tutuyorum. Şampiyonluk, şampiyonluk kutlamaları, birkaç gün izin bunlar bazen olumsuz olarak yansıyor. Burada oyuncularımı suçlayamam, oyuncularıma sezon boyunca sergiledikleri performans nedeniyle teşekkür etmek istiyorum.”

“KOPENHAG DA ÜLKEMİZE MİSAFİR OLARAK GELDİ VE BİZ ONLARI GÜVENLİ ŞEKİLDE KARŞILADIK”

Dün kamp yaptıkları otele yapılan saldırının ilk kez başına geldiğini belirten Buruk, “Biz buraya misafir olarak geldik. Kopenhag takımı da ülkemize misafir olarak geldi ve biz onları güvenli şekilde karşıladık. Dün gece otelimize yapılan saldırı hem beni hem de oyuncularımızı hem de otelin misafirlerini büyük ölçüde korkuttu. Ben bununla ilgili önlem almayan, devamında bir şey yapmayan polisi kınamak istiyorum. Biz buraya misafir olarak geldik, güvenliğimiz önemliydi ama bu saldırıyı gerçekleştirenleri polisin hala yakalamadıklarını görüyoruz. Bu bize karşı yapılan utanç verici bir şeydi. Uzun yıllardır futbolcu ve teknik adam olarak Avrupa kupalarında oynadım, böyle bir şey ilk defa başıma geliyor. Avrupa’nın en medeni şehrinde bu başımıza geldi. Bu gerçekten çok utanç verici bir şey” dedi.

“BUGÜNKÜ OYUNLA İKİ TAKIMINDA MANCHESTER UNİTED KARŞISINDA ŞANSI YOK”

Kopenhag´ın Manchester United eşleşmesini de değerlendiren Buruk, sözlerini şöyle noktaladı: “Bugünkü oyunlara baktığımızda, kendimizi de bunun içine sokuyorum, iki takımın da Manchester United karşısında şansı hiçbir şekilde yok. Futbolda hiçbir şey belli olmaz ama Manchester United iki takımın da çok çok üzerinde olan bir takım. Özellikle ön tarafında çok yetenekli oyuncuları var. Ama Kopenhag’a başarılar diliyorum, umarım o turu da geçerler.”