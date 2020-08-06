Mert Hakan Yandaş kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş kaç yaşında?

İki sezondur Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın ismi son dönemde özellikle Fenerbahçe ile anılıyordu. Beklenen transfer gerçekleşti Mert Hakan Yandaş, gelecek sezondan itibaren sarı lacivertli formayı giyecek.

Kariyerin 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başlayan Mert Hakan Yandaş kimdir futbol severlerin merak konusu oldu. İşte hakkında bilinenler…

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa Osmangazi'de dünyaya gelen Mert Hakan Yandaş, Profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı.

Orta saha ve ihtiyaç halinde sağ kanat mevkisinde de forma giyebilen Mert Hakan Yandaş, 1,74 boyunda ve sağ ayağına hakimdir.

MERT HAKAN YANDAŞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2012-2013 Yeşil Bursa 2013-2015 Altınordu 2014-2015 Tirespor 1922 (kiralık) 2015-2016 Tirespor 1922 2016-2017 Menemen Belediyespor 2017- Sivasspor