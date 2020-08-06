Markell Johnson, Beşiktaş’ta

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Markell Johnson ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu, 1998 doğumlu, 185 cm boyundaki oyun kurucu Markell Johnson ile güçlendirdi.
Amerikan kolej ligi NCAA’deki son sezonunda (2019-2020) 31 karşılaşmada görev alan genç basketbolcu; 12.8 sayı, 4.4 ribaund ve 6.8 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.
Welcome to Beşiktaş @kells_2017 pic.twitter.com/VsNacIwYhe
— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) August 6, 2020