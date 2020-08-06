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Markell Johnson, Beşiktaş’ta

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon Amerikan kolej ligi NCAA'de oynayan Markell Johnson'ı kadrosuna kattı.

18:39 -
Haberler Basketbol
Markell Johnson, Beşiktaş’ta

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Markell Johnson ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu, 1998 doğumlu, 185 cm boyundaki oyun kurucu Markell Johnson ile güçlendirdi.

Amerikan kolej ligi NCAA’deki son sezonunda (2019-2020) 31 karşılaşmada görev alan genç basketbolcu; 12.8 sayı, 4.4 ribaund ve 6.8 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

beşiktaş Markell Johnson
Son güncelleme: 18:40 06.08.2020