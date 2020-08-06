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Manchester United çeyrek finalde Kopenhag ile eşleşti

Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Lask'ı 2-1 mağlup eden Manchester United, çeyrek finalde Kopenhag ile eşleşti.

SKOR DIŞ HABER
00:08 -
Haberler Futbol
Manchester United çeyrek finalde Kopenhag ile eşleşti

Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 5-0 mağlup ettiği Lask’ı ağırlayan Manchester United, geriye düştüğü maçı son anlarda bulduğu golle 2-1 kazandı ve rahat bir şekilde çeyrek finale yükseldi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 55. dakikasında Philipp Wiesinger’in attığı golle 1-0 öne geçen Lask, 2 dakikasında Jesse Lingard’ın golüne engel olamayınca skora 1-1’lik denge geldi.

Oyuna 84. dakikada dahil olan Anthony Martia, 4 dakika sonra Manchester United’ı 2-1’lik üstünlüğe taşıdı ve İngiliz ekibi sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla, Son 16 Turu’nda temsilcimiz Başakşehir’i eleyen Kopengah, çeyrek finalde Manchester United ile eşleşmiş oldu.

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