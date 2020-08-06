MAÇ SONUCU | Bayer Leverkusen 1-0 Rangers

UEFA Avrupa Ligi 2. tur mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Rangers karşı karşıya geldi. BayArena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım üstün bir oyunla kazanmayı başardı. Girdiği pozisyonlarda kaleyi iki kez tutturabilen Leverkusen, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İlk maçı da 3-1 kazanan Alman ekibi, 51. dakikada Diaby’nin attığı golle ikinci maçı da kazanarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Avrupa Ligi’nde çeyrek final maçları 10 ile 11 Ağustos tarihlerinde Almanya’da tek maç üzerinden oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 2 maç öncesinde çeyrek finale yükselen takımlar: Inter, Manchester United, Kopenhag, Shakhtar, Sevilla ve Bayer Leverkusen