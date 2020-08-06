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Sözcü

MAÇ SONUCU | Basel 1-0 Frankfurt

Basel ilk maçtaki 3-0'lık skorun avantajıyla çıktığı rövanşta Frankfurt'u 1-0 mağlup ederek tur biletini kaptı. İsviçre temsilcisi çeyrek finalde Shakhtar ile eşleşti.

23:55 -
Haberler Avrupa Ligi
MAÇ SONUCU | Basel 1-0 Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nun rövanşında Basel, sahasında Frankfurt’u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İlk maçı da deplasmanda 3-0 kazanan İsviçre temsilcisi, skoru tutup 88’de de Frei ile 1-0 öne geçmeyi başardı.

Basel toplamda 4-0’lık üstünlük sağladığı Alman rakibinin Avrupa macerasına son vererek adını son 8 takım arasında yazdırmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar: Inter, Manchester United, Kopenhag, Shakhtar, Sevilla, Bayer Leverkusen, Wolverhampton ve Basel.

Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları 10 ile 11 Ağustos tarihlerinde Almanya'da tek maç üzerinden oynanacak.

basel Frankfurt uefa avrupa ligi
Son güncelleme: 23:56 06.08.2020