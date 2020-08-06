MAÇ SONUCU | Basel 1-0 Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nun rövanşında Basel, sahasında Frankfurt’u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İlk maçı da deplasmanda 3-0 kazanan İsviçre temsilcisi, skoru tutup 88’de de Frei ile 1-0 öne geçmeyi başardı.

Basel toplamda 4-0’lık üstünlük sağladığı Alman rakibinin Avrupa macerasına son vererek adını son 8 takım arasında yazdırmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar: Inter, Manchester United, Kopenhag, Shakhtar, Sevilla, Bayer Leverkusen, Wolverhampton ve Basel.

Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları 10 ile 11 Ağustos tarihlerinde Almanya'da tek maç üzerinden oynanacak.