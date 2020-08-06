Milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin’in formasını giydiği İtalyan devi Roma, 591 milyon Euro’ya satıldı. Serie A devi Roma, yaptığı resmi açıklamayla kulübün Amerikalı milyarder Dan Friedkin’e satıldığını duyurdu.

Milli yıldızlar Cengiz Ünder ve Mert Çetin’in formasını giydiği Roma, el değiştirdi. Kulübün Birleşik Amerikalı sahibi James Pallotta Roma’yı, vatandaşı Dan Friedkin’e devretti. Friedkin’in, Roma’yı satın almak için 591 milyon Euro ödeyeceği açıklandı.

‘ROMA’YA REHBERLİK İÇİN ÖZVERİ GÖSTERDİ’

İşlemin Ağustos 2020 sonunda tamamlanması bekleniyor. AS Roma Başkanı Jim Pallotta anlaşmanın ardından şunları söyledi: “AS Roma’nın satışı için Friedkin Group ile bir anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu gece belgeleri imzaladık ve önümüzdeki birkaç gün içinde kulübün el değişmesine yol açacak resmi ve yasal prosedürü tamamlamak için birlikte çalışacağız. Son aylarda Dan ve Ryan Friedkin, bu anlaşmayı sonuçlandırmak ve Roma’ya rehberlik etmek için tam bir özveri gösterdi. Eminim AS Roma için büyük geleceğin sahipleri olacak”