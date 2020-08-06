İtalya ve İspanya’nın gözü Alpaslan Tahsin’de

Yunanistan'ın PAOK Komotini takımında forma giyen 16 yaşındaki genç futbolcu Alpaslan Tahsin'e Avrupa ilgisi devam ediyor. Başarılı futbolcunun Avrupa'da İtalya ve İspanya gibi ülkelerdeki takımların gözdesi durumunda. İtalyan basınında Alpaslan'ın Fiorentina, Napoli ve Bologna tarafından takip edildiği yazıldı.

Öte yandan Alpaslan'ı transfer listesine ekleyen bir diğer kulübün ise İspanya La Liga ekiplerinden Getafe olduğu aktarıldı. Getafe'nin Alpaslan Tahsin'i gelecek sezon için değerlendirmek istediği yazılanlar arasında.

Antrenörleri tarafından yeni ‘Ronaldo’ olarak değerlendirilen Tahsin, PAOK Komotini takımıyla geçen sezon 24 gol, 30 asistlik performansıyla dikkati çekmişti.