Gereksiz özgüvenin zararı

BAŞAKŞEHIR, ciddi bir avantajla gittiği Danimarka'dan hüsranla ayrıldı. Kopenhag maçına şampiyon apoleti ile çıkmanın getirdiği gereksiz ve aşırı özgüven başlama düdüğüyle birlikte kendisini öylesine hissettirdi ki bu da takıma en büyük zararı verdi. Süper Lig'in son üç haftasında büyük bir düşüş içerisinde olan Okan Buruk'un öğrencileri kendisini dev aynasında görünce Kopenhag'ın dinamik futboluyla boy aynasına hızlı bir geçiş yaptı.

KOPENHAG'IN 21 yaşındaki genç yıldızı Jonas Wind'in hücumdaki etkinliği savunmamızın dengesini ciddi anlamda bozdu. 1.90'lık futbolcu soyadının hakkını verircesine rüzgâr gibi esti. 2 gol ve 1 asistle gecenin yıldızı oldu.

RAKIP, yetenek olarak kısıtlı olsa da oyun disiplini, istek ve fizik güç olarak Başakşehir'e tur bindirdi. Atacağımız bir gol bize çeyrek finalin kapısını açacaktı ama ilk isabetli şutumuz 66. dakikada gelince, tur da hayal oldu.

İLK 15 dakikalık baskıyı kırdıktan sonra biraz kıpırdanır gibi olsak da istediğimiz baskıyı bir türlü kuramadık. Skor 2-0'a geldiğinde bile Başakşehir'den göstermesi gereken reaksiyon gelmedi. Hemen ardından yenen üçüncü golle de zaten maç bitti.

BURAYA kadar başarıyla gelen Başakşehir'i kutlamak lazım ama elimizdeki turu Kopenhag gibi çok da iddialı olmayan bir takıma vermek yakışmadı. Okan Buruk'lu Başakşehir'in peri masalı böyle buruk bitmemeliydi.