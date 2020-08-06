Fenerbahçe’den ayrılan Max Kruse’nin yeni takımı!

Geçen sezon başında Werder Bremen’den Fenerbahçe’ye transfer olan ve sarı lacivertli ekipten olaylı şekilde ayrılan Max Kruse’nin yeni takımı belli oldu. Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer ettiğini resmen açıkladı.

Max Kruse signs for 1. FC Union Berlin.#fcunion https://t.co/6J17zhOMi7 — 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) August 6, 2020

Pandemi döneminde ödeme alamadığı için sözleşmesini tek taraflı fesheden Kruse, sarı lacivertli kulüple FIFA’lık oldu.

Union Berlin’e imza attıktan sonra konuşan Kruse, “Bundesliga’da tekrar oynamaktan ve son yıllarda iyi gelişen Union Berlin gibi bir takıma katılmaktan dolayı mutluyum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de 20 maça çıkan Kruse, 7 gol atıp 7 asist yapmıştı.