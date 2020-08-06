SON DAKİKA | Gökhan Gönül 4 yıl sonra yeniden Fenerbahçe’de

Mert Hakan Yandaş transferini açıklayan Fenerbahçe, Gökhan Gönül transferini de duyurdu. Fenerbahçe, bugün Beşiktaş’a veda eden milli sağ bek Gökhan Gönül ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Eski formasını öpen Gönül, transferini “Her yarım kalan hikaye mutlu sonu hak eder” sözleriyle taraftarına açıkladı. Fenerbahçe, Gökhan Gönül transferini de resmen açıkladı. Saat 15.00 sularında stada gelen Gönül, Başkan Ali Koç ve yöneticilerle son görüşmeleri yaptıktan sonra 4 yıl aradan sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

2007-2016 yılları arasında sarı-lacivertli kulüpte forma giyen 35 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz Gökhan Gönül’ü renklerine bağladı. Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül’e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül!”

GÖKHAN GÖNÜLE’E ÖZEL VİDEO

Gökhan Gönül, kendisi için hazırlanan özel videoda, Fenerbahçe'nin Benfica maçında giydiği ve saha içinde yaşadığı korkunç sakatlık sonrası sakladığı 77 numaralı formayı önce öptü. Ardından da Mert Hakan Yandaş gibi 12 numaralı yeni sezon formasını giydi.

Dört yıl aradan sonra sarı-lacivertli formasına kavuşan Gönül'ün, yeni sezonda da 77 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Gökhan Gönül, Fenerahçe’ye jübile yapmak için değil, şampiyonluklar yaşamak için geri döndüğünü söyledi. Gökhan Gönül, konuşmasında “Ailesinden biraz uzak kalmış ama yuvasına dönen biri olarak hislerimi kelimelerle ifade etmek çok zor. Hiç bu kadar heyecanlandığımı, bu kadar mutlu olduğum bir günü hatırlamıyorum. Uğruna kanımı akıttığım forma için geri dönüyorum” dedi.

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