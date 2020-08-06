Fedor Smolov kimdir? Fedor Smolov hangi takımda ve mevkide oynuyor?

Tam adı Fyodor Mihayloviç Smolov, son zamanlarda transfer iddialarıyla gündemde. Fenerbahçe ile adı anılan Fedor Smolov’un hangi takımda olduğu ve hangi mevkide görev aldığı merak edilmeye başlandı. İşte Fedor Smolov hakkında merak edilenler…

FEDOR SMOLOV KİMDİR?

Fyodor Mihayloviç Smolov 9 Şubat 1990, Saratov doğumlu Rus futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev almakta olup, Rusya Premier Lig ekiplerinden FC Lokomotiv Moskova’da forma giymektedir.

2007’de Dinamo Moskva’da profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan Smolov; 2010’da Eredivisie ekiplerinden Feyenoord’a, 2012-2013 yılları ile 2014’te Anji’ye, 2014-2015 yıllarında ise Ural’a kiralandı. 2015’te Krasnodar’a transfer oldu. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Çempionat Rossii po futbolu gol kralı oldu. 2015-16 sezonunda, hem Futbol dergisi hem Sport-Ekspress gazetesi tarafından Rusya’da Yılın Futbolcusu seçildi.

2012’den beri Rusya millî takımı forması giyen Smolov, ülkesinin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrolarında yer aldı.