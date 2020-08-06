Erol Bulut kamp programını değiştirdi

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda başlaması beklenen Fenerbahçe’de program değişti. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, kamp programını değiştirerek takımın Samandıra’da toplanmasına karar verdi.

Yeni sezon hazırlık programı netleşen Fenerbahçe’nin, 8 Ağustos’ta Samandıra’da toplanacağı, sağlık kontrollerinin ardından da çalışmalarına bir süre daha Samandıra’da devam edeceği öğrenildi. Erol Bulut, Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası kampını ise 18 Ağustos’a erteledi.

Fenerbahçe, 29 Ağustos’a kadar Topuk Yaylası’nda çalıştıktan sonra, 30 Ağustos’ta yeniden Samandıra’ya dönecek.

İşte Fenerbahçe’nin yeni sezon hazırlık programı:

8 Ağustos: Samandıra Can Bartu Tesisleri

9-10 Ağustos: Sağlık Kontrolleri

11 Ağustos-17 Ağustos: Samandıra Can Bartu Tesisleri

18-29 Ağustos: Topuk Yaylası Tesisleri

30 Ağıstos ve sonrası: Samandıra Can Bartu Tesisleri