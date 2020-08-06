Caner Erkin: ‘Çocukluk aşkıma geri döndüm’

Fenerbahçe’ye transferinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki milli futbolcu “Önce Emre Belözoğlu ile konuştuk. Ardından başkanımız Ali Koç ile yaptığımız görüşmelerin ardından transferim sonuçlandı. Ben de gelmeyi çok istiyordum. Bu vesileyle Emre Belözoğlu'na ve başkanımız Ali Koç'a çok teşekkür ederim. Bana gösterilen bu değerin karşılığını sahada vermek için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

Dört senelik ayrılığın sona erdiğinin altını çizen Caner “Fenerbahçe'ye daha önce dönmek isterdim. O konulara artık girmek istemiyorum ama Fenerbahçe'ye olan tutkum her zaman devam etti. Artık her şeyimle Fenerbahçe'ye hizmet edip futbolu burada bırakmak istiyorum. Bu manada taraftarımızdan tam destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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