Berna Gözbaşı açıkladı! Lung ve Prosinecki…

Süper Lig ekibi Kayserispor’da kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Twitter hesabından takım için iki önemli gelişmeyi paylaştı. Transferde adı birçok kulüple anılan kaleci Silviu Lung’la ilgili konuşan Gözbaşı, “Türkiye’nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde. Silviu Lung Kayserisporumuz’da” dedi.

Göreve geldikten sonra çıkış yakalanan Robert Prosinecki’ye teşekkür eden Gözbaşı, “Çok değerli hocamız Prosinecki ile anlaşma süremiz doldu. Kendisini duruşuyla, özverisiyle hiçbir zaman unutmayacağız. Belki bir gün yine yollarımız kesişir” açıklamasını yaptı.