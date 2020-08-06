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Sözcü

Berna Gözbaşı açıkladı! Lung ve Prosinecki…

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarının ayrıldığını, kaleci Silviu Lung'un ise yuvada kaldığını açıkladı.

23:15 -
Haberler Futbol
Berna Gözbaşı açıkladı! Lung ve Prosinecki…

Süper Lig ekibi Kayserispor’da kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Twitter hesabından takım için iki önemli gelişmeyi paylaştı. Transferde adı birçok kulüple anılan kaleci Silviu Lung’la ilgili konuşan Gözbaşı, “Türkiye’nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde. Silviu Lung Kayserisporumuz’da” dedi.

Göreve geldikten sonra çıkış yakalanan Robert Prosinecki’ye teşekkür eden Gözbaşı, “Çok değerli hocamız Prosinecki ile anlaşma süremiz doldu. Kendisini duruşuyla, özverisiyle hiçbir zaman unutmayacağız. Belki bir gün yine yollarımız kesişir” açıklamasını yaptı.

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