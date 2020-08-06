Barcelona 19 yaşındaki Mia’yı transfer ettiğini açıkladı

Ülkesi Brezilya’da Sao Paulo forması giyen 19 yaşındaki süper yetenek Gustavo Maia dünya devi Barcelona’ya transfer oldu…

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barcelona ile Sao Paulo, Maia’nın transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Maia’yı 4,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında B takımının kadrosuna katan Barcelona, 19 yaşındaki futbolcu ile 2024-25 sezonu sonuna kadar geçerli uzun süreli bir sözleşme imzaladı.

Katalanlar Brezilya Milli Takımı’nda alt kategorilerde de forma giyen Maia’nın serbest kalma bedelinin 300 milyon Euro olarak belirlendiğini açıkladı.