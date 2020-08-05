Transfer sezonu başladı mı? Transfer için son gün ne zaman?

Süper Lig'de sezon Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu ile sonuçlandı. Şimdi gözler, yeni sezon öncesi yapılacak olan transferlerde. TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini de açıkladı. İşte Süper Lig'de transfer sezonu…
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?
Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 4 Ağustos Salı günü resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. “Ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.
TRANSFER HARCAMA LİMİTLERİ
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini dün açıkladı.
Medipol Başakşehir: 170.654.928 TL
Trabzonspor: 152.395.425 TL
Beşiktaş: 298.099.722 TL
Sivasspor: 101.956.317 TL
Aytemiz Alanyaspor: 111.329.805 TL
Galatasaray: 493.398.642 TL
Fenerbahçe: 177.573.089 TL
Gaziantep FK: 156.558.322 TL
Antalyaspor: 78.643.810 TL
Kasımpaşa: 79.635.362 TL
Göztepe: 91.805.965 TL
Gençlerbirliği: 72.285.186 TL
Konyaspor: 91.662.139 TL
Denizlispor: 108.380.583 TL
Çaykur Rizespor: 135.111.890 TL
Yeni Malatyaspor: 101.450.328 TL
Kayserispor: 68.086.401 TL
MKE Ankaragücü: 82.473.301 TL
Hatayspor: 105.971.153 TL
B.B.Erzurumspor: 105.971.153 TL
Fatih Karagümrük: 105.971.153 TL
Not: Yukarıda yer alan fiyatlara yüzde 15 sapma miktarı dahil edilmiştir.