Transfer sezonu başladı mı? Transfer için son gün ne zaman?

Süper Lig'de sezon Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu ile sonuçlandı. Şimdi gözler, yeni sezon öncesi yapılacak olan transferlerde. TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini de açıkladı. İşte Süper Lig'de transfer sezonu…

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 4 Ağustos Salı günü resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. “Ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.

TRANSFER HARCAMA LİMİTLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini dün açıkladı.

Medipol Başakşehir: 170.654.928 TL

Trabzonspor: 152.395.425 TL

Beşiktaş: 298.099.722 TL

Sivasspor: 101.956.317 TL

Aytemiz Alanyaspor: 111.329.805 TL

Galatasaray: 493.398.642 TL

Fenerbahçe: 177.573.089 TL

Gaziantep FK: 156.558.322 TL

Antalyaspor: 78.643.810 TL

Kasımpaşa: 79.635.362 TL

Göztepe: 91.805.965 TL

Gençlerbirliği: 72.285.186 TL

Konyaspor: 91.662.139 TL

Denizlispor: 108.380.583 TL

Çaykur Rizespor: 135.111.890 TL

Yeni Malatyaspor: 101.450.328 TL

Kayserispor: 68.086.401 TL

MKE Ankaragücü: 82.473.301 TL

Hatayspor: 105.971.153 TL

B.B.Erzurumspor: 105.971.153 TL

Fatih Karagümrük: 105.971.153 TL

Not: Yukarıda yer alan fiyatlara yüzde 15 sapma miktarı dahil edilmiştir.