Tarafsız sahadaki maçta Inter çeyrek fina biletini kaptı!

UEFA’nın kararı nedeniyle tek maç usulü tarafsız sahada oynanan Inter-Getafe maçının ardından Avrupa Ligi’nde çeyrek final bileti alan takım belli oldu.

Almanya’daki Veltins-Arena’da karşılaşan İtalyan ve İspanyol ekiplerinin maçında gol perdesi 33. dakikada açıldı. Inter’in Belçikalı forveti Romelu Lukaku takımını öne geçiren isim olurken ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda beraberlik için bastıran Getafe, 76. dakikada Jorge Molina ile penaltı vuruşundan yararlanamazken 83’te Christian Eriksen son sözü söyledi ve Inter sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.