SON DAKİKA | Fenerbahçe’de imzalar art arda! Mert Hakan Yandaş…

Fenerbahçe’nin uzun süre önce anlaşma sağladığı Mert Hakan Yandaş transferinde mutlu sona ulaştığı öğrenildi. BeIN Sports’un haberine göre; sarı lacivertli ekip, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşmaya vardı. Öte yandan Fenerbahçe’nin Twitter’dan yaptığı bir paylaşım ise, transferin yarın resmen açıklanacağı yorumlarına neden oldu.

06.08.2020 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 5, 2020

2017 yılında Menemen Belediyespor’dan Sivasspor’a transfer edilen ve son yıllardaki performansıyla dikkat çeken Yandaş, daha önce Oyak Renault, Altınordu ve Tire 1922 takımlarında forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 37 maça çıkan Mert Hakan, 10 gol atıp 5 asist yaptı.

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