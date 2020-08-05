SON DAKİKA | Arda Turan Galatasaray’da!

Galatasaray, eski oyuncusu Arda Turan ile anlaşmaya vardı. beIN SPORTS’un haberine göre, 33 yaşındaki oyuncu yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray ile 1+1 yıllık anlaşmaya varan Arda Turan, 66 numaralı formayı aldı.

2003-2004 sezonunda altyapısına adım attığı sarı-kırmızılı kulüpte kariyerinin 8 senesini geçiren 33 yaşındaki Arda, İspanya La Liga’da yaşadığı Atletico Madrid ve Barcelona serüvenlerinin ardından Medipol Başakşehir formasıyla tekrar Türkiye’ye döndü.

Turuncu-lacivertlilerle geride bıraktığımız sezonda 9 Süper Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 UEFA Avrupa Ligi müsabakası olmak üzere toplamda 12 maça çıkan tecrübeli oyuncunun yolu, ayrı geçen 9 senenin ardından kaptanlığını da yaptığı Galatasaray ile bir kez daha kesişti.