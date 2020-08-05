Shakhtar çeyrek finale, Wolfsburg evine!

Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Wolfsburg’u ilk maçta 2-1 mağlup eden Shakhtar, sahasında oynadığı rövanş karşılaşmasını da 3-0 galibiyetle tamamladı ve çeyrek final biletini kaptı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 67. dakikasında Davit Khocholava kırmızı kart görünce ev sahibi Shakhtar 10 kişi kaldı.

Eksik kalan rakibi karşısında avantajını değerlendirmek isteyen Wolfsburg, 70. dakikada John Brooks’un ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılmasıyla bu fırsatı tepti.

Son dakikalarda oyundan kopan Wolfsburg 89’da Junior Moraes, 90+1’de Manor Solomon ve 90+3’te yine Moraes’in attığı gollerle sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı ve Avrupa Ligi’ne veda etti.