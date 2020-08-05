Premier Lig’e yükselen son takım Fulham!

İngiltere Championship’te Leeds United ve West Bromwich Albion’un ardından Premier Lig’e yükselen üçüncü takım belli oldu.

Play-Off Final maçında Brentford ile Fulham karşı karşıya gelirken zorlu maçın normal süresi 0-0 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk uzatma devresinin 105. dakikasında Joe Bryan’ın golüyle 1-0 öne geçen Fulham, 117’de yine Bryan ile ağları sarstı ve skoru 2-0’a getirdi.

Brentford 120+4’te Henrik Dalsgaard’ın golüyle skoru 2-1’e getirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fulham mücadeleyi bu skorla kazandı ve bir yıl aradan sonra Premier Lig’e yükselmeyi başardı.

Brentford ise, üst üste 9. kez kaybederek İngiltere futbol tarihinde en çok Play-off kaybeden takım oldu.