Muhabir Masası’nda gündem Fenerbahçe! Harcama limiti tartışması ve çıkabilecek kararlar…

Muhabir Masası’nın yeni bölümünde Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu, Sözcü Skor Müdürü Mehmet Özen’in moderatörlüğünde Fenerbahçe’nin gündemini aktardı. TFF’nin açıkladığı harcama limitleri ve Fenerbahçe’nin bu açıklamaya sert tepkisi, sarı-lacivertli yönetimin alabileceği radikal kararlar ve tüm bunların ışığında Fenerbahçe’nin transfer gündemi Muhabir Masası’nda derinlemesine değerlendirildi. Programı dinlemek için yukarıdaki oynatıcıya tıklayabilirsiniz.

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İşte Mehmet Özen ve Sercan Hamzaoğlu’nun sohbetinden satır başları:

Sercan Hamzaoğlu: Şu an sistem durdu. Devre arasından farkı yok. Bugün Fenerbahçe hocasını bile açıklayamaz. Tüm oyuncularla imzalayıp, sonra bunu nasıl çözerim diye düşünecekler.

Sercan Hamzaoğlu: Fenerbahçe'nin bir B planı olması gerekiyordu. Taraftar kulübün B planı buymuş bu yüzden de Bankalar Birliği anlaşmasını yapmamış demeliydi.

Sercan Hamzaoğlu: İmza atanlar limitlerini artırdı mı? Artırdı. Fenerbahçe buna imza atmış olsaydı, diğer kulüplerin başına gelenler başına gelecekti. Bu kulüpleri batıracaklar mıydı? Bence batırmayacaklardı.

Mehmet Özen: Borçlu olmak sınıfsal bir durum değil. Zenginler de borcunu yapılandırır, zengin olmayanlar da. Herkes de biraz finansçıdır, herkes borcunu yapılandırır. Alacaklı nasıl davranır? Borçluyu yaşatmaya çalışarak. Borçluyu iflas ettirirsen borcunu tahsil edemezsin.

Mehmet Özen: Bankalar borç yapılandırırken Hulusi Kentmen olduğu için kabul etmiyorlar bunu. Senden o parayı alabilmek için kabul ediyor. Bu sistemde 20 yıllık kamburları 5 yıllık bir vadede çözemezsin, bu kulüpleri yaşatan bir model kuramazsın.

Mehmet Özen: Ne Federasyon'un bu konuyu çözebilme becerilerine bir inanç var, ne de iyi niyetlerine bir inanç var. Ben Fenerbahçe'nin imza atmıyor olmasını anlıyorum.

Sercan Hamzaoğlu: Fenerbahçe devre arasında 3 transfer yapmış olsaydı bugün Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmayacağını tartışıyor olurduk.

Sercan Hamzaoğlu: Fenerbahçe yönetimi toplantı halinde diye bir şey yok. TFF ile olan kavgada Semih Özsoy nerede, Burhan Karaçam nerede? Nasıl karar alacaklar?

Mehmet Özen: Büyük bir tsunami Türk futboluna yaklaşıyor. Önce Fenerbahçe, sonra diğerleri…

Mehmet Özen: Ben bankada müşteri temsilcisiyle konuştuğumda bana özel yapılandırma yapıyor. Banka bana “Mehmet bey 1 tane yapılandırma modelimiz var, ya uyacaksın ya uyacaksın” demiyor.

Sercan Hamzaoğlu: Fenerbahçe'nin 8-10 tane anlaştığı oyuncu var. Liderler, başkanlar Fenerbahçe'nin geleceği için imza atması gerekiyorsa imzayı atması lazım. 2 yıl sonra oturulur bakılırdı. Bankalar Birliği ile bir şekilde anlaşması lazım yoksa limit açılmıyor.

Mehmet Özen: Transferin başladığı tarihle, harcama limitlerinin açıklandığı tarihle aynı olması kadar akla mantığa aykırı bir şey görmedim.

Sercan Hamzaoğlu: Yanıma 4-5 kulüp alırım, biz bu sistemde böyle yürümeyeceğiz dersin. İmza toplayalım, genel kurul yapalım yeni bir federasyonla gidelim. Bu bir B planı olarak kabul edilebilir.

Sercan Hamzaoğlu: Fenerbahçe en fazla havuzdan çıkar, ligden çekilemez. Gerçekçi çözümlerle ilerlemek gerekir.

Sercan Hamzaoğlu: Emre Belözoğlu neden açıklanmıyor? Fikir ayrılığı olabilir ama neden açıklanmıyor?

Sercan Hamzaoğlu: Aziz Yıldırım’ın desteklediği bir isim başkanlığa adaylığını koyabilir. Ayrıca bir kısım üyeler de Aziz Yıldırım’a aday olması yönünde telkinde bulunuyor. Aziz Yıldırım her ne kadar şimdi bu fikre sıcak bakmasa da gelecekte baskı artarsa camia bir iade-i itibar hareketinde bulunabilir. Camiada Ali Koç’a karşı bir aday çıkarma projesi var.

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