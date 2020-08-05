Mert Hakan Yandaş’tan imalı ‘limit’ paylaşımı!

Süper Lig devi Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan ancak transferi halen resmiyet kazanmayan Mert Hakan Yandaş’tan olay bir paylaşım geldi.

TFF’nin açıkladığı transfer harcama limitlerinin düşük olması nedeniyle transferde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, başarılı futbolcu ile prensipte anlaşma sağlamasına rağmen transferi resmen açıklayamadı.

Yaşanan gelişmelerin üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mert Hakan Yandaş, antrenman yaptığı videoya “Limitless (Limit yok, Sınırsız)” notunu yazdı.

İşte Mert Hakan’ın yaptığı o paylaşım;