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Manchester United ile Borussia Dortmund arasında Jadon Sancho pazarlığı: 120 milyon Euro!

Manchester United, Borussia Dortmund ile Jadon Sancho'nun transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Alman ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre görüşmeler şimdilik tıkanma noktasında. Borussia Dortmund'un 120 milyon Euro bonservis bedeli talebinde indirim yapmaya yanaşmamasıyla pazarlık durma noktasına gelirken United alternatif plan olarak Kingsley Coman için Bayern Münih'in kapısını çalacak.

SKOR DIŞ HABER
09:47 -
Haberler Almanya Bundesliga
Manchester United ile Borussia Dortmund arasında Jadon Sancho pazarlığı: 120 milyon Euro!

Borussia Dortmund’un 20 yaşındaki İngiliz yıldızı Jadon Sancho’yu renklerine katmak isteyen Manchester United girişimlerine başlarken iki kulüp arasındaki Avrupa basınında ses getiren görüşmeler tıkanma noktasına geldi.

İngiliz ve Alman basınının transfer görüşmelerinden aktardığı detaylara göre Dortmund, genç yıldızı için dudak uçuklatan 120 milyon Euro’luk (108 milyon Pound) bonservis bedeli talebinde ısrar ediyor. Alman ekibinin indirime yanaşmaması ise United cephesini alternatif aramaya itti.

2016’da gerçekleşen ve Birleşik Krallık rekoru olan 89 milyon Pound’luk Paul Pogba transferinin ardından Sancho transferiyle yine bir rekor kırmaya en azından bu kadar yüksek bir bonservis bedeliyle kendine ait rekoru alt üst etmeye niyetli olmayan United’ın, Dortmund’un talebini “gerçekçi olmaktan uzak” bulduğu aktarıldı.

United’ın CEO’su Ed Woodward, pandemi sürecinde bonservis bedellerinin düşmesi gerektiği yönünde Avrupa futbolunu uyarmıştı ancak görünen o ki Dortmund dokuz basamaklı bonservis talebinden geri adım atmaya niyetli değil.

Alternatif Coman!

Kırmızı Şeytanlar görüşmelerin tıkanma noktasına gelmesiyle alternatifini de yine Bundesliga’dan buldu. Bayern Münih’in 24 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu Kingsley Coman’ı gündemine alan United, Sancho transferinde makul bir noktada buluşamadığı takdirde Bayern’in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

10 Ağustos’ta İsviçre’de sezon öncesi kampına başlayacak olan Borussia Dortmund transfer çalışmalarını bu tarihten önce bitirmeyi arzularken United da bu tarihten önce Sancho konusunu çözmeyi düşünüyor.

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