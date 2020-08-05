Manchester City’den stopere takviye: Nathan Ake

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth’ta forma giyen Nathan Ake, Manchester City ile resmi sözleşme imzaladı.

25 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu, 5 yıllık sözleşmeye imza attıktan sonra, “City, İngiltere’nin son 10 yıldaki en başarılı takımı” ifadelerini kullandı.

Manchester City’ye transfer olması hakkında konuşan Ake, “Buraya gelmek benim için bir rüya. Birinci sınıf oyuncularla dolu bir ekip. Pep ise dünyanın her yerinde hayran olunan bir menajer. Elde ettiği başarılar inanılmaz ve oynattığı futbol tarzı bana çekici geliyor” dedi.

Futbola Hollanda’nın Wilhelmus takımında başlayan Ake, 12 yaşında Feyenoord’a geçtikten kısa süre sonra ADO Den Haag’a tranfer oldu.

Williem II formasıyla genç takım turnuvası finalinde Chelsea’ye attığı golle kendisini gösteren Ake, daha sonra Londra’ya davet edildi ve kulübe transferi için kendisini teşvik eden Drogba ile tanıştı.

2011’de henüz 16 yaşında Chelsea’ye transfer olan Ake, 2012’de Gençler FA Cup’ı kazanan Maviler’in en önemli parçasıydı ve 2012-13’te U21 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Ancak A takımda fazla forma şansı bulamayan Ake, Reading, Watford ve Bournemouth’ta kiralık olarak forma giydi.

Bournemouth 2017 yılında Hollandalı futbolcunun bonservisini 22 milyon Euro’ya almıştı.