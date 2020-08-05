Luka Doncic şov yaptı, Dallas Mavericks uzatmada kazandı

NBA’de sezon Orlando’daki Disney tesislerinde devam ederken Dallas Mavericks, Sacramento Kings’i normal süresi 95-95 biten maçta 114-110’luk skorla mağlup etmeyi başardı.

Maça damga vuran isim ise Mavs’in Sloven yıldızı Luka Doncic oldu. Doncic 34 sayısının yanına 20 ribaunt ve 12 de asist ekleyerek olağanüstü bir triple-double performansına imza attı.

Sezon yeniden başladığından bu yana çıktığı üç maçta ilk kez kazanan Dallas Mavericks’te Doncic’in yanında Tim Hardaway Jr. da 22 sayıyla galibiyete katkı verdi. Hardaway Jr. sayılarının 6’sını uzatma bölümünde kaydetti.

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Kings elenmenin eşiğinde

Galip tarafta aynı zamanda Kristaps Porzingis de 22 sayıyla mücadele etti. Kings ise bu sonuçla üçte sıfır yaptı ve Batı Konferansı’nda play-off yarışının dışında kalmanın eşiğine geldi.

Kings cephesinde De’Aaron Fox 28 sayı kaydederek takımının en skorer oyuncusu oldu. Nemanja Bjelica ise 12 sayı ve 13 ribauntla double-double yaptı.