Lemina’yla 1 yıl daha! Galatasaray Gabonlu’yu tutmak istiyor!

Galatasaray’da transferde ilk adres orta saha. Abdoulaye Doucoure ve Jeferson Lerma'dan olumlu cevap alamayan sarı-kırmızılılar, Mario Lemina'yı 1 yıl daha kiralamak için harekete geçti. TFF'nin belirlediği takım harcama limitiyle eli rahatlayan Cimbom, Gabonlu yıldız için Southampton'la masaya oturacak.

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in de onayıyla Lemina'ya 2 milyon Euro'luk aynı maaşıyla 1 sezon daha teklifte bulunulacak. İngiliz kulüp, satın alma opsiyonuyla bir madde koymak isterse pazarlıklar yapılacak.

Sezon içinde zaman zaman yükselen performansıyla fark yaratan Lemina, son haftalarda da performans olarak yükselişe geçmişti ama yaşadığı sakatlık nedeniyle son 3 maç forma giyememişti.