Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir tur için sahada (Muhtemel 11’ler)

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Avrupa'da da yoluna devam etmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Roma, Monchengladbach ve Wolfsberger'in olduğu gruptan lider çıkan ve bir üst turda Sporting'i eleyen Başakşehir, Kopenhag karşısında ilk maçtan da avantajlı skoru almasını bilmişti.

KOPENHANG BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

5 Ağustos 2020 Çarşamba günü oynanacak olan Kopenhag Başakşehir maçı saat 19:55’te başlayacak.

KOPENHANG BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği maç BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Kopenhag Kulübü´nün resmi sitesinden yer alan haberde Kopenhag- İstanbul Başakşehir maçının seyircili mi yoksa seyircisiz mi oynanacağı ile ilgili başvurunun UEFA tarafından olumsuz karşılandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “UEFA'nın başvurumuzu uygun bulmayıp, işleme almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz.”

Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken, Türkiye'deki maçta stada seyirci alındığı belirtirken Danimarka'daki maçın seyircisiz oynanmasını adil bulmadıkları açıkladı.

MUHTEMEL 11'LER:

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Biel, Falk, Zeca, Santos, Stage, Daramy

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, İrfan, Aleksic, Visca, Demba Ba