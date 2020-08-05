Kopenhag Başakşehir maç özeti ve golleri izle! Başakşehir’den Avrupa’ya veda!

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Medipol Başakşehir bu akşam konuk olduğu Kopenhag’a 3-0’lık skor ile yenildi ve Avrupa Ligi’nden elendi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında ev sahibi Kopenhag öne geçmeyi başardı. İlerleyen dakikalarda da Başakşehir oyun hakimiyetini sağlayamadı ve karşılaşmadan 3 golle yenik ayrıldı. Kopenhag Başakşehir maçının özet görüntüleri ve golleri izleme ekranını ve maçtan detayları sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte Kopenhag Medipol Başakşehir maçının geniş özeti…

BAŞAKŞEHİR AVRUPA LİGİ’NE VEDA ETTİ!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaştı. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, Parken Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kaybetti ve çeyrek finale çıkma şansını kaçırdı.

KOPENHAG BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

Kopenhag’da biri penaltıdan olmak üzere iki gole imza atan Wind, takımını tura taşıyan en önemli isim olurken, üçüncü gol Falk’tan geldi. Hücumda ve savunmada oldukça etkisiz bir görüntü çizen Medipol Başakşehir ise ilk ve tek isabetli şutunu 66. dakikada atmayı başardı.

Oldukça sert ve pres ağırlıklı bir oyun anlayışı ile sahada yer alan Kopenhag, temsilcimize top yapma şansı tanımadı. Rakibinin sert futbolu karşısında pas yapmakta zorlanan Medipol Başakşehir, pek fazla net fırsat yakalama şansı bulamadı.

Maçın hemen başında bulduğu golle deplasmandaki 1-0’lık sonucu eşitleyen Kopenhag, ikinci yarıda penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Skor avantajını ele geçiren rakibi karşısında tüm riskleri alan Medipol Başakşehir, Kopenhag’ın katı savunmasını geçmeyi başaramadı.

Hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışan Kopenhag, Falk’ın ceza sahası dışından attığı golle iyice rahatladı. Farkı üçe çıkardıktan sonra oyunda tempoyu düşüren ve iyice savunmaya çekilen Kopenhag, temsilcimize gol şansı tanımadı.

UEFA Avrupa Ligi’ne Son 16 Turu’nda veda eden Okan Buruk ve öğrencileri, çeyrek finale yükselerek kulüp tarihine geçme fırsatını tepti. Visca, Crivelli ve Demba Ba’nın etkisiz oyunu, Medipol Başakşehir’in gol yollarında istediği fırsatları yakalamasına engel oldu.