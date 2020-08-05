Erol Bulut kimdir? Erol Bulut kaç yaşında, nereli ve hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Erol Bulut oldu. Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan teknik hocayla bugün resmen anlaşmaya varıldığı açıklandı. Son olarak Aytemiz Alanyaspor’u çalıştıran Erol Bulut’un kariyeri ve hayatı hakkında merak edilen detayları sizler için hazırladık. İşte teknik direktör Erol Bulut’un kariyeri…

EROL BULUT KİMDİR?

Erol Bulut 30 Ocak 1975 Bad Schwalbach, Almanya doğumlu defans pozisyonunda görev yapmış Türk eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu.

Erol Bulut son olara Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmıştır. Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir. 5 Ağustos 2020 itibarıyla Fenerbahçe’nin teknik direktörü olarak görev yapmaya başlamıştır.

SPORTİF BAŞARILARI

Fenerbahçe TSYD Kupası: 1995-96 Türkiye 1. Futbol Ligi: 1995-96 Başbakanlık Kupası: 1997-98 Atatürk Kupası: 1997-98

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