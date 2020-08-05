Crivelli: Bunun şampiyonluk rehaveti ile bir alakası yok

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda Kopenhag’a 3-0 mağlup olarak elenen Medipol Başakşehir’de Enzo Crivelli, karşılaşmanın ardından beIN Sports’a açıklamada bulundu. Oldukça moralsiz olduğu gözlenen Crivelli, aldıkları mağlubiyetin şampiyonluk rehavetine bağlanmaması gerektiğini söyledi.

Rakiplerinin kendilerinden daha iyi oynadığını belirten Crivelli, “Onlar yakaladıkları fırsatları gole çevirdi, biz çeviremedik. Bunun şampiyonluk rehaveti ile bir alakası yok. Bugün bizden daha iyi oynadılar ve kazandılar” dedi.

Medipol Başakşehir’in orta saha oyuncusu Berkay ise, yaptığı açıklamada “Kazanmaya gelmiştik. Tur atlamaya gelmiştik. Elimizden geleni yaptık ama Kopenhag bizden daha iyi oynadı. Maçın hemen başında geriye düştük. Sonra oyunu dengeledik ama 2-0, 3-0’dan sonra zorlandık. Bizim ligde ve Avrupa’da hedeflerimiz vardı. Ligde şampiyonluğa ulaştık. Avrupa’da da hedefimiz vardı ama bunu başaramadık” şeklinde konuştu.