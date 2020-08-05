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CANLI | Kopenhag Medipol Başakşehir

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Kopenhag'a konuk oluyor. Kopenhag Medipol Başakşehir maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da... Haberde Kopenhag Medipol Başakşehir maçı canlı izle linki de yer alıyor. Takımların sahada yer alacağı 11'ler de belli oldu.

17:54 -
Haberler Avrupa Ligi
CANLI | Kopenhag Medipol Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan Son 16 Turu ile devam ediyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında Kopenhag ile Parken Stadı’nda karşı karşıya geliyor.

Zorlu maçta turu geçen takım çeyrek finale yükselecek. Medipol Başakşehir’e her türlü beraberlik ve galibiyet tur için yeterli olacak. Maçın 1-0 Kopenhag lehine bitmesi durumunda ise maç uzatmalara gidecek. Medipol Başakşehir, tek farklı gollü galibiyetlerde de tur atlayacak. Kopenhag’ın turu geçmesi için iki farklı galip gelmesi gerekecek.

Temsilcimizin, Kopenhag´ı kupanın dışına itmesi halinde rakibi büyük ihtimalle Premier Lig devlerinden Manchester United olacak. Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında ilk maçta LASK Linz´i 5-0 mağlup eden Manchester United, büyük bir sürpriz yaşanmazsa yoluna devam edecek.

Kopenhag Medipol Başakşehir canlı izle linki için tıklayınız (Üyelik gerekmektedir)

KOPENHAG MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Hakem: Daniele Orsato

Saat: Parken

Stat: 19:55

KOPENHAG: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Falk, Zeca, Wind, Biel, Kaufmann

YEDEKLER: Grytebust, Bengtsson, Papagiannopoulos, Stage, Daramy, Bartolec, Oviedo

TEKNİK DİREKTÖR: Stale Solbakken

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba

YEDEKLER: Volkan, Ahmet, Gulbrandsen, Elia, Behich, Ponck, Uğur, Berkay, Emre, Gökhan, Aleksic

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa kupalarındaki 12´nci maçına çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi 3´üncü Ön Ele Turu´nda Olympiakos ile karşılaşan turuncu-lacivertliler, iki maçta da rakibine mağlup olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi´nde devam etti. J Grubu´nda Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger ile rakip olan Başakşehir, 6 maçta aldığı 10 puanla grubunu lider tamamladı. 2´nci turda Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya gelen turuncu-lacivertliler, deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında rakibini 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmişti.

 Turuncu-lacivertliler, bu sezon Avrupa´da çıktığı 11 maçta; 5 galibiyet, 5 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı.

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Son güncelleme: 19:15 05.08.2020