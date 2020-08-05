CANLI | Kopenhag Medipol Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan Son 16 Turu ile devam ediyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında Kopenhag ile Parken Stadı’nda karşı karşıya geliyor.

Zorlu maçta turu geçen takım çeyrek finale yükselecek. Medipol Başakşehir’e her türlü beraberlik ve galibiyet tur için yeterli olacak. Maçın 1-0 Kopenhag lehine bitmesi durumunda ise maç uzatmalara gidecek. Medipol Başakşehir, tek farklı gollü galibiyetlerde de tur atlayacak. Kopenhag’ın turu geçmesi için iki farklı galip gelmesi gerekecek.

Temsilcimizin, Kopenhag´ı kupanın dışına itmesi halinde rakibi büyük ihtimalle Premier Lig devlerinden Manchester United olacak. Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında ilk maçta LASK Linz´i 5-0 mağlup eden Manchester United, büyük bir sürpriz yaşanmazsa yoluna devam edecek.

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KOPENHAG MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Hakem: Daniele Orsato

Saat: Parken

Stat: 19:55

KOPENHAG: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Falk, Zeca, Wind, Biel, Kaufmann

YEDEKLER: Grytebust, Bengtsson, Papagiannopoulos, Stage, Daramy, Bartolec, Oviedo

TEKNİK DİREKTÖR: Stale Solbakken

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba

YEDEKLER: Volkan, Ahmet, Gulbrandsen, Elia, Behich, Ponck, Uğur, Berkay, Emre, Gökhan, Aleksic

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa kupalarındaki 12´nci maçına çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi 3´üncü Ön Ele Turu´nda Olympiakos ile karşılaşan turuncu-lacivertliler, iki maçta da rakibine mağlup olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi´nde devam etti. J Grubu´nda Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger ile rakip olan Başakşehir, 6 maçta aldığı 10 puanla grubunu lider tamamladı. 2´nci turda Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya gelen turuncu-lacivertliler, deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında rakibini 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmişti.

Turuncu-lacivertliler, bu sezon Avrupa´da çıktığı 11 maçta; 5 galibiyet, 5 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı.