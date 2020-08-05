Beşiktaş, basketbolda imaj değiştirdi! Yepyeni Kartal!

Beşiktaş’ın basketbol şubesi, heyecan verici yapılanmayla yeni sezona girecek. Neredeyse tamamı Bandırma altyapısından gelen oyunculara, genç ABD'liler eşlik edecek. ‘Kolej takımı' havasındaki ekipten camia çok şey bekliyor.

Başantrenör Burak Bıyıktay da çok genç ama yetenekli kadronun kendisine büyük heyecan verdiğini belirtirken, “Türkiye'nin çok şeyler beklediği gençleri geliştirmek bizim için bir sorumluluktur” dedi.

Gençlerin İstanbul'un büyüsüne kapılmadan basketbola odaklanmalarının çok önemli olduğunu söyleyen Bıyıktay, “Biz onları büyük, hatta yıldız oyuncu haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Onların da kendilerine büyük hedefler belirlemeleri gerekiyor. Bizim için başarının öncelikli kriteri bu gençlerden 3-4'ünün A Milli Takım'a seçilmesi, orta vadede ise en az 2-3 oyuncuyu NBA veya EuroLeague'de oynarken görmek” ifadelerini kullandı.

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Bıyıktay, yeni sezonda takımın hedeflerinden de söz ederken “Beşiktaş olarak play-off'lara kalmamız büyük başarı olur” şeklinde konuştu.

İşte Beşiktaş’ın kadrosu

OYUN KURUCULAR: Markell Johnson (1998), Eray Akyüz (2000), Sedat Ali Karagülle (1999), Isaiah Blackmon (2000), Şehmus Hazer (1999)

FORVETLER: Egehan Arna (1997), Can Kaan Turgut (2000), De'Jon Davis (2.01), Sadık Emir Kabaca (2000), Erxhan (Ercan) Osmani (1998), Hakan Sayılı (2000)

PİVOTLAR: Alperen Şengün (2002), Furkan Haltalı (2002)