Süper Lig’in beklediği gün geldi! Harcama limitleri…

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin 2020-2021 sezonunda takımların transferde harcama limitlerini bugün resmen açıklayacak.

TFF Başkanı Nihat Özdemir geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında, harcama limitlerinin transfer tescil döneminin de başlayacağı 4 Ağustos tarihinde ilan edileceğini duyurmuştu. Kulüpler önümüzdeki sezon uzun süredir büyük merakla beklenen limitler çerçevesinde harcama yapabilecek. Kulüp Lisans Kurulu, mali durumlarına göre kulüpler için tek tek harcama limiti belirleyecek. Geride kalan 2019-2020 sezonunda kabul edilebilir sapma miktarı yüzde 30 olarak tespit edilmişti. Bu sezon ise sapma miktarı yüzde 15’e çekilmesi bekleniyor.

Ancak bu kez harcama limitinin belirlenmesinde çok önemli bir faktör olan faizin hesaplaması yeni rakamlar üzerinden yapılacak. Dolayısıyla kulüpler daha iyi harcama limiti alabilecek.

TFF Kulüp Lisans Kurulu geçen sezon en yüksek harcama limitini 368 milyon lira ile Galatasaray’a vermişti. Beşiktaş’a 256, Fenerbahçe’ye 206, Başakşehir’e 149, Trabzonspor’a ise 88 milyon lira harcama hakkı verilmişti.

Takım harcama limitinin aşılması durumunda uygulanacak cezalar şöyle: