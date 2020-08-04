Son dakika TFF, Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin 2020-2021 sezonunda takımların transferde harcama limitlerini açıkladı.

Kulüp Lisans Talimatnamesi kapsamında hesaplanan Süper Lig takım harcama limitleri Türk Lirası olarak şu şekilde:

Medipol Başakşehir: 170.654.928 TL Trabzonspor: 152.395.425 TL Beşiktaş: 298.099.722 TL Sivasspor: 101.956.317 TL Aytemiz Alanyaspor: 111.329.805 TL Galatasaray: 493.398.642 TL Fenerbahçe: 177.573.089 TL Gaziantep FK: 156.558.322 TL Antalyaspor: 78.643.810 TL Kasımpaşa: 79.635.362 TL Göztepe: 91.805.965 TL Gençlerbirliği: 72.285.186 TL Konyaspor: 91.662.139 TL Denizlispor: 108.380.583 TL Çaykur Rizespor: 135.111.890 TL Yeni Malatyaspor: 101.450.328 TL Kayserispor: 68.086.401 TL

MKE Ankaragücü: 82.473.301 TL Hatayspor: 105.971.153 TL B.B.Erzurumspor: 105.971.153 TL Fatih Karagümrük: 105.971.153 TL

Not: Yukarıda yer alan fiyatlara yüzde 15 sapma miktarı dahil edilmiştir.

İTİRAZLAR 15 ARALIK’A KADAR

Öte yandan TFF, kulüplerin itiraz hakkı için de “Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00’e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir” açıklamasını yaptı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu geçen sezon en yüksek harcama limitini 368 milyon lira ile Galatasaray’a vermişti. Beşiktaş’a 256, Fenerbahçe’ye 206, Başakşehir’e 149, Trabzonspor’a ise 88 milyon lira harcama hakkı verilmişti.

LİMİTLER NASIL BELİRLENİYOR?

Hesaplama, kulüplerin son 3 sezonu kapsayan finansal tablolarındaki veriler baz alınarak oluşturulan yeni sezon bütçesi üzerinden yapılıyor. Örneğin, bu sezon 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarının finansal tablolarındaki verilere enflasyon düzeltme kat sayısı uygulanarak 2019-2020 sezonu bütçesi hazırlandı ve harcama limiti de bu bütçe baz alınarak oluşturuldu.

Takım harcama limitinin aşılması durumunda uygulanacak cezalar şöyle: