Rafael Nadal Amerika Açık’a katılmayacağını açıkladı!

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Amerika Açık Tenis Turnuvası’na corona virüsü salgını riskinin devam etmesi gerekçesiyle katılmayacağını açıkladı. Amerika Açık’ın son şampiyonu Rafael Nadal, bu sezon düzenlenecek turnuvaya katılmayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Rafael Nadal şu ifadeleri kullandı:

“Uzun süre düşündükten sonra bu yıl düzenlenecek Amerika Açık’ta oynamamaya karar verdim. Dünya çapınca durum çok karışık. Corona virüsü kontrol altına alamadık gibi gözüküyor. Vakalarda her geçen gün artış var. Turnuvaları düzenleme çabası içindeki insanları çok iyi anlıyorum ve hepsine teşekkür ediyorum ama dikkat edilmeli. Bu kararı almak istemezdim ancak böyle bir zamanda seyahat etmemem gerektiğini düşünüyorum.”