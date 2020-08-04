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Sözcü

Radamel Falcao’dan Beyrut paylaşımı: ‘İnanılmaz bir felaket’

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Beyrut'ta yaşanan patlamayla ilgili olarak Twitter'dan paylaşım yaptı.

23:45 -
Haberler Futbol
Radamel Falcao’dan Beyrut paylaşımı: ‘İnanılmaz bir felaket’

Lübnan’ın Başkenti Beyrut’taki limanda patlayıcı madde dolu bir depoda yaşanan patlama sonrasında 60’dan fazla insan hayatını kaybederken yaklaşık 3 bin kişi yaralandı.

Yaşanan felaketin ardından konuyla ilgili olarak açıklama yapan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Beyrut halkına başsağlığı mesajı yayınladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Falcao, “Beyrut’taki insanlara başsağlığı diliyorum. Kalbim ve dualarım sizlerle. Bu inanılmaz bir felaket” ifadelerini kullandı.

İşte Falcao’nun paylaşımı;

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