Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman? Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Başakşehir Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Çarşamba günü Danimarka’nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

KOPENHAG BAŞAKŞEHİR UEFA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5 Ağustos 2020 Çarşamba günü oynanacak olan Kopenhag Başakşehir maçı saat 19:55'te başlayacak. Bein Connect üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Kopenhag Kulübü´nün resmi sitesinden yer alan haberde Kopenhag- İstanbul Başakşehir maçının seyircili mi yoksa seyircisiz mi oynanacağı ile ilgili başvurunun UEFA tarafından olumsuz karşılandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “UEFA’nın başvurumuzu uygun bulmayıp, işleme almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz.”

Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken, Türkiye’deki maçta stada seyirci alındığı belirtirken Danimarka’daki maçın seyircisiz oynanmasını adil bulmadıkları açıkladı.

Öte yandan İstanbul’da 12 Mart’ta eşleşmenin ilk maçında Başakşehir rakibini 1-0´lık skorla mağlup etmişti.