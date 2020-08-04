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Sözcü

Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut İstanbul’da! İlk açıklama…

Aytemiz Alanyaspor'daki görevinden ayrılan ve Fenerbahçe ile anlaşan teknik direktör Erol Bulut, İstanbul'a geldi. Ailesiyle yurt dışında kısa bir tatil yapan Bulut, "Birkaç güne açıklama yapılacak. Şu anda bir şey söylemeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

18:49 -
Haberler Fenerbahçe

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile ligi 5. sırada bitiren ve Türkiye Kupası’nda final oynayan teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe’ye imza atmak için İstanbul’a geldi. 45 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe yönetimi ile yapacağı görüşmenin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Sezon sonu Almanya´da ailesiyle tatil yapan ve bugün Sabiha Gökçen Havalimanı´na gelen Erol Bulut, eşinin uçakta tansiyonunun düşmesinden dolayı havalimanı ilk yardım bölümüne geçti. Burada gerekli muayenesi yapılan Erol Bulut´un eşinin herhangi bir sağlık sorunu olmamasından dolayı alandan ayrıldı.

Bulut, Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Teşekkürler, zaten birkaç güne açıklama yapılacak. Şu anda bir şey söylemeye gerek yok” dedi.

 

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Erol Bulut Fenerbahçe
Son güncelleme: 19:28 04.08.2020