Emre Kocadağ: Limit konusunda göründüğü kadar rahat değiliz

Yeni sezon için kadroyu en az 8-10 oyuncuyla takviye etmeyi planlayan Beşiktaş, yol haritasını netleştirmek için harcama limitlerinin açıklanmasını bekliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bugün açıklanan rakamlarla siyah-beyazlıların 2020-2021 sezonuna ait harcama limiti %15 sapma payı da dahil edildiğinde 298 milyon 099 bin 722 TL oldu. Bu rakamın içinde futbol takımının maaşları, puan başı ödemeler ve primler ile vergiler dahil tüm harcamalar bulunduğu için takım bütçesinin hesaplanmasından sonra kalacak rakam ile transfer yapılabilecek.

LİMİTTE BEŞİKTAŞ’I ZORLAYAN ETKENLER

Mevcut şartlara bakıldığında Beşiktaş’ın tıpkı devre arasında olduğu gibi bonservis ödeyerek transfer yapması oldukça zor bir durum. Hatta; kadroda yüksek maaş alan oyuncuların ciddi indirim yapmaması veya satılmaması halinde transfer için kalacak tahmini para ile istenilen kadronun kurulması da yine transferin son günlerine kalacağa benziyor.

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Siyah beyazlılar; Karius, Rebocho, Ruiz, Burak Yılmaz, Diaby, Elneny ve Boateng gibi oyuncuların ayrılmasıyla yeni sezon için 10 milyon Euro’yu aşan bir tasarruf yapmıştı. Ancak mevcut kadrodan Vida ve Ljajic gibi sadece iki futbolcunun 6 milyon Euro’ya yakın maaş alması, takımın tüm bütçesini ciddi anlamda etkiliyor. Buna Abdullah Avcı’ya önümüzdeki sezon için ödenecek 12 milyon TL ve kiralıktan dönecek olan oyuncular de eklendiğinde rakam 6, 7 milyon Euro civarına geriliyor. Görüldüğü gibi Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın’ın istediği köklü değişimi ve 8-10 yeni transferi yapabilmek için Ljajic ve Vida gibi oyuncuları satmak birinci öncelik olacak. Buna ek olarak kiralıktan dönen oyuncuların da yeniden kiralanması veya bonservisinin verilerek gönderilmesi de bütçe açısından önemli bir adım olacak.

EMRE KOCADAĞ’DAN LİMİT HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Emre Kocadağ, TFF’nin harcama limitleri ile ilgili olarak Demiören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Belirlenen rakamların kendilerini çok şaşırtmadığını, hemen hemen açıklanana yakın bir rakam beklediklerini belirten Emre Kocadağ, “Rakamlar bizi çok şaşırtmadı. Beklediğimiz aralıklarda çıktı. Biz kulüp olarak öncesinde tüm hesaplamalarımız yapmıştık ve açıklanana yakın bir rakam bekliyorduk. Ancak; çok rahat olduğumuz yönünde yanlış bir algı var. Kesinlikle öyle değil. Aramızdan ayrılan oyuncularla önemli ölçüde bir tasarrufa gittik ama hala önceden kalan çok yüksek kontratlar var ve bunlar bizi çok zorluyor. Yönetim olarak buna bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. İnşallah transfer dönemi içinde bunları aşabilir ve Beşiktaş’ın menfaatine yeni anlaşmalar yaparız” şeklinde konuştu.