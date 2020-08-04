Beşiktaş’ta limit 12 milyon 831 bin Euro!

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı açıklamayla Süper Lig'de mücadele edecek olan 21 takımın harcama limitlerini belirledi. Buna göre Beşiktaş için 259 milyon 217 bin 149 TL'lik limit belirlenirken, siyah-beyazlılar bu miktarı yüzde 15 aşabilecek ve toplamda 298 milyon 99 bin 722 TL harcama yapabilecek. Bu para da güncel Euro kurundan hesaplandığında toplam 36 milyon 350 bin Euro'ya denk geliyor.

Beşiktaş'ın geçen yıl kadrosunda bulunan isimlere ödediği toplam maaş miktarı bonuslar hariç 34 milyon 893 bin 902 Euro'ydu. Sezon içinde Loris Karius ve Victor Ruiz, sözleşmelerini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Ayrıca ligin bitimine 1 maç kala da Burak Yılmaz, Fransız ekibi Lille'e transfer oldu.

Ligin sona ermesiyle birlikte Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson'ın sözleşmeleri sona erdi. Ayrıca kiralık olarak forma giyen oyunculardan Diaby, Elneny, Boateng ve Rebocho da takımlarına geri döndüler. Giden isimlerin toplamda aldıkları garanti ücret toplamda 13 milyon 725 bin Euro.

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Mevcut kadronun maaşı 20 milyon 268 bin Euro

Beşiktaş'ta ayrılan futbolcuların yanı sıra maaşında indirime giden Necip Uysal'la birlikte toplam maaş bütçesi 20 milyon 268 bin 902 Euro'ya düştü. Kadroya yeni dahil edilen isimlerden N'Sakala'ya 850 bin Euro, Wellinton'a da 900 bin Euro net ücret ödenecek ve bu oyuncularla birlikte bütçe 22 milyon 18 bin 902 Euro'ya yükselecek.

Bunun yanı sıra siyah-beyazlı ekibin eski hocası Abdullah Avcı da yıllık 1,5 milyon Euro alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı harcama limiti 36 milyon 350 bin Euro olan Beşiktaş, mevcut kadroya dahil edeceği oyunculara 12 milyon 831 bin Euro'luk takviye yapabilecek.