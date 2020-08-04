Anthony Davis coştu, Los Angeles Lakers ilk sırayı garantiledi!

NBA’de sezon Orlando’da, Disney tesislerinde devam ederken Los Angeles Lakers kritik maçta Utah Jazz’le karşı karşıya geldi. Parkeden 116-108’lik skorla galip ayrılan Lakers böylece Batı Konferansı’nda 1. sırayı garantilemiş oldu.

Anthony Davis 42 sayı ve 12 ribaunt ile yıldızlaşırken LeBron James 22 sayı, 9 ribaunt; Dwight Howard ise 11 sayı ile galibiyete katkı verdi. Lakers, corona arasından dönüşteki üçüncü maçında 2. galibiyetini elde etti.

İkinci yenilgisini alan Jazz cephesinde ise Donovan Mitchell, 21’i ilk yarıda olmak üzere 33 sayı buldu. Mike Conley ise 24 sayı kaydetti ancak ikilinin performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Gecenin diğer maçları:

Philadelphia 76ers 132 – San Antonio Spurs 130

Denver Nuggets 121 – Oklahoma City Thunder 113

Toronto Raptors 107 – Miami Heat 103

New Orleans Pelicans 109 – Memphis Grizzlies 99

Indiana Pacers 111 – Washington Wizards 100